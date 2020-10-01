Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости политики

Холоднюк отстранен от должности главы Государственной судебной администрации

1 октября, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Холоднюка подозревают в незаконных договоренностях с главой Окружного админсуда Киева

Высший антикоррупционный суд принял решение отстранить Зиновия Холоднюка, который фигурирует в деле о захвате власти, от должности главы Государственной судебной администрации Украины.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня состоялось заседание суда, в котором следственная судья удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и отстранила от должности председателя Государственной судебной администрации на два месяца.

В суде напомнили, что Холоднюк подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации), ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), ст. 351-2 УК Украины (препятствие деятельности ВСП и ВККС).

Напомним, на знаменитых "пленках судьи Вовка" были зафиксированы голоса, похожие на голос председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

В тренде
Обвиняемый в деле Гандзюк дал показания против Мангера – СМИ
Реклама

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

По данным НАБУ, действия фигурантов дела были направлены "на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также на создание искусственных препятствий в работе этих ведомств".

Также сообщалось, что в июле 2019 года в Окружном админсуде тоже прошли обыски. Тогда совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ установила, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд Государственная судебная администрация Зиновий Холоднюк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутат
Кремль финансирует Лещенко через своего агента Тарасюка, – депутатПолитика
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидата
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидатаПолитика
"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологиейПолитика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
"Не вовремя": у Порошенко подтвердили коронавирусПолитика
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почему
В Беларуси сейчас нет легитимной власти: Кулеба объяснил почемуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять