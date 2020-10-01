Холоднюк отстранен от должности главы Государственной судебной администрации

Высший антикоррупционный суд принял решение отстранить Зиновия Холоднюка, который фигурирует в деле о захвате власти, от должности главы Государственной судебной администрации Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня состоялось заседание суда, в котором следственная судья удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и отстранила от должности председателя Государственной судебной администрации на два месяца.

В суде напомнили, что Холоднюк подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации), ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), ст. 351-2 УК Украины (препятствие деятельности ВСП и ВККС).

Напомним, на знаменитых "пленках судьи Вовка" были зафиксированы голоса, похожие на голос председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

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Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

По данным НАБУ, действия фигурантов дела были направлены "на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также на создание искусственных препятствий в работе этих ведомств".

Также сообщалось, что в июле 2019 года в Окружном админсуде тоже прошли обыски. Тогда совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ установила, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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