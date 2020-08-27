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Шоу ко Дню Независимости: у Зеленского отреагировали на претензии музыкантов

27 августа, 11:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

При создании попурри из песен закон об авторском праве не был нарушен, заявили в Офисе президента

Офис президента опубликовал полный перечень композиций, которые были использованы при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ОП.

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"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора", - говорится в сообщении.

Так, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

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"Размещаем полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения", - говорится в сообщении.

Выступление артистов в День независимости Видео: president.gov.ua
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Ранее представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили, что их песни были использованы без разрешения.

Также смотрите, как украинцы со всего мира поздравляли родную страну с Днем Независимости:

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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День Независимости Бумбокс океан эльзы Офис президента

Источник: Сегодня

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