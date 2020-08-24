Зеленский инициировал две новые премии в честь Скорика и Патона

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости и во время своего выступления на Софийской площади заявил, что инициировал учреждение двух новых государственных премий Имени Скорика и Патона.

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Он сказал, что направил в Кабинет министров соответствующие обращения.

"В этот день с нами, к сожалению, нет двух выдающихся фигур. Двух гениев современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время. Двух великих украинцев, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины – Мирослав Михайлович Скорик и Борис Евгеньевич Патон. Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и славу Украины в мире. Мною направлены правительству письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственная премия имени Мирослава Скорика. Давайте никогда не забывать – нам есть, кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ. Особенно – научных сокровищ. У нашей страны богатая история. Особенно – музыкальная история Независимости", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", знаменитый украинский композитор и дирижер Мирослав Скорик умер в этом году 1 июня в возрасте 81 года. Среди наиболее известных произведений Мирослава Скорика – опера "Моисей", балет "Возвращение Баттерфляй", поэма "Сильнее смерти" и концерт для оркестра "Карпатский". Смотрите фото и видео, как прощались со Скориком во Львове.

А 19 августа на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, глава Академии наук Украины Борис Патон. Напомним, на его 100-летие журналисты "Сегодня" взяли у него интервью, в котором он сказал, что "мы способны построить станцию на Луне".

Видео: Офис Президента Украины

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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