Шмыгаль: Если не остановим рост эпидемии — будет полный локдаун

Карантин выходного дня был введен для того, чтобы остановить рост эпидемии и остановиться на уровне не более 15 тысяч в сутки. Если этого не случиться, и мы перешагнем рубеж в 20 тысяч больных в сутки — в стране может быть введен полный локдаун не менее, чем на три недели. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, если украинцы не будут уменьшать количество социальных контактов, то согласно данным аналитиков СНБО, количество в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койко-места в больницах.

"Тогда путь будет только один — это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели — это то, что сейчас сделали большинство стран Европы … Решение про полный локдаун не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Необходимо достичь хотя бы плато или остановки роста эпидемии", — сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что задача карантина выходного дня сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших — не больше 12-15 тысяч случаев в день. Первые результаты должны быть через две недели при условии соблюдении всех карантинных правил.

"Если этого не случиться, то начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, мы будем вынуждены это делать", — добавил глава правительства.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" — вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

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Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

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