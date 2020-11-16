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Рада будет рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня

16 ноября, 11:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В парламенте называют решение правительство по карантину неоднозначным

Верховная Рада рассмотрит проект постановления касательно обращения к Кабинету министров с предложением отменить карантин выходного дня в Украине. Об этом заявила на Согласительном совете с лидерами фракций и групп вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

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По ее словам, Кабинет министров принял неоднозначные решения, которые ставят многих граждан в безвыходное положение.

"Поэтому был зарегистрирован (инициаторы сама Кондратюк и все лидеры политический фракций и групп) специальный проект постановления №4381 про рекомендацию отменить карантин выходного дня правительством", – сказала Кондратюк.

При этом она призвала местные власти в регионах ответственно относится к внедрению карантинных мер в своих городах. Вице-спикер подчеркнула, что конфронтация Киева и мэров городов будет иметь разрушительный эффект для страны.

Как сообщали новости "Сегодня", с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Верховная Рада карантин Кабинет министров Елена Кондратюк

Источник: Сегодня

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