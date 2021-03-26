Шевченковский суд пожаловался на давление в "деле Шеремета": судьям и присяжным угрожают

Шевченковский районный суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность суда присяжных, рассматривающихдело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Об этом суд сообщает на своей странице в Facebook.

Согласно ч. 4 ст. 48 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", 26 марта суд присяжных Шевченковского райсуда, осуществляющий судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар, обратился в Высший совет правосудия и Офиса генпрокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства.

Каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и т.п., говорится в сообщении.

Кроме того, сторонники обвиняемых в соцсетях остро обсуждают ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда до принятия решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны защиты звучат высказывания, имеющие признаки давления, подчеркивают в суде.

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Поэтому Шевченковский суд Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.

Напомним, троим фигурантам дела об убийстве Шеремета продлили меру пресечения до 2 апреля. Музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер) остается под арестом, детский кардиохирург Юлия Кузьменко – под домашним арестом, а медик-волонтер Яна Дугар – на свободе под личное обязательство. Позже эта мера пресечения была продлена до 21 мая.

Также сообщалось, что в деле об убийстве Шеремета появился "белорусский след", однако полиция не рассматривала его.

Видео: Сегодня

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