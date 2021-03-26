Шевченківський суд поскаржився на тиск у "справі Шеремета": суддям і присяжним погрожують

Шевченківський районний суд Києва заявив про втручання в діяльність суду присяжних, які розглядають справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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Про це суд повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з ч. 4 ст. 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 26 березня суд присяжних Шевченківського райсуду, який здійснює судочинство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генпрокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів і вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження.

Кожне судове засідання по даній справі супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо, йдеться в повідомленні.

Окрім того, прихильники обвинувачених у соцмережах гостро обговорюють хід розгляду справи. У публікаціях і коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, які мають характер погроз і закликів до розправи з метою схилення суду до прийняття рішення, необхідного певній групи осіб. До того ж, з боку захисту звучать висловлювання, що мають ознаки тиску, підкреслюють у суді.

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Тому Шевченківський суд Києва звертається до громадян з проханням дотримуватися порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону і мають ознаки тиску на суд.

Нагадаємо, трьом фігурантам справи про вбивство Шеремета продовжили запобіжний захід до 2 квітня. Музикант Андрій Антоненко (Ріффмастер) залишається під арештом, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко – під домашнім арештом, а медик-волонтер Яна Дугар – на волі під особисте зобов'язання. Пізніше цей запобіжний захід було продовжено до 21 травня.

Також повідомлялося, що в справі про вбивство Шеремета з'явився "білоруський слід", проте поліція не розглядала його.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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