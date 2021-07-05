"Северный поток – 2": Кулеба назвал два принципа при формировании компенсаций

Как сказал министр, Украина сформулировала два принципа, по которым можно говорить о компенсациях – обеспечение безопасности и выполнение "Минских соглашений"

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена говорить о компенсациях за "Северный поток - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В случае запуска "Северного потока – 2" украинская сторона намерена говорить о компенсациях, сформированных по двум принципам: обеспечение безопасности и выполнение "Минских соглашений".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Международная политика".

Реклама

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсациях, если до этого дойдет разговор. Это принцип безопасности — как будет гарантироваться безопасность нашего государства. Второе – это обеспечение выполнения договоренностей, потому что с Россией можно договориться, и Германия может даже что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать достигнутые договоренности — это большой вопрос, не имеющий ответа", – сказал Кулеба.

К слову, президент Владимир Зеленский ранее был шокирован отказом США от санкций против российского газопровода, а теперь продолжает доказывать европейцам, что "Северный поток – 2" – это оружие России против Украины и Европы.

Как мы писали ранее, после запуска магистрального газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию, Украине могут предоставить помощь.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Германия будут следить, чтобы Россия не использовала свои энергетические возможности в качестве оружия и рычага давления на Украину.

Реклама

Напомним, что тема "Северного потока – 2" поднималась также и на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Джо Байденом.