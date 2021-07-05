"Північний потік – 2": Кулеба назвав два принципи під час формування компенсацій

Як сказав міністр, Україна сформулювала два принципи, за якими можна говорити про компенсації – забезпечення безпеки і виконання "Мінських угод"

Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір говорити про компенсації за "Північний потік - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У разі запуску "Північного потоку – 2" українська сторона має намір говорити про компенсації, сформовані за двома принципами: забезпечення безпеки і виконання "Мінських угод".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

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"Ми сформулювали два принципи, за якими ми можемо говорити про компенсації, якщо до цього дійде розмова. Це принцип безпеки – як буде гарантуватися безпека нашої держави. Друге – це забезпечення виконання домовленостей, тому що з Росією можна домовитися, і Німеччина може навіть щось гарантувати в цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватись досягнутих домовленостей – це велике питання, що не має відповіді", – сказав Кулеба.

До речі, президент Володимир Зеленський раніше був шокований відмовою США від санкцій проти російського газопроводу, а тепер продовжує доводити європейцям, що "Північний потік – 2" – це зброя Росії проти України і Європи.

Як ми писали раніше, після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, України можуть надати допомогу.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США і Німеччина стежитимуть, щоб Росія не використала свої енергетичні можливості в якості зброї і важеля тиску на Україну.

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Нагадаємо, що тема "Північного потоку – 2" піднімалася також і на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з американським президентом Джо Байденом.