Сенцов о протестах в Беларуси: Путин не простит, если попытаются уйти из-под влияния России

Президент РФ Владимир Путин не простит белорусам, если они попытаются уйти из-под влияния России. Об этом бывший узник Кремля и политзаключенный Олег Сенцов пишет на своей странице в Facebook.

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"Жестокими избиениями и задержаниями Лукашенко не удалось запугать белорусский народ. Власть, которая доживает свои последние дни, изменила тактику, отпустив часть задержанных и сейчас не препятствует мирным митингам. Но назад пути уже нет. Людей, которые почувствовали запах свободы и убедились в своей силе, становится в Беларуси все больше. Они перестали бояться и стремятся быть наконец-то свободными. Последнему диктатору Европы осталось уже недолго. Но Путин вряд ли простит белорусам, если они захотят сойти с орбиты влияния России, и придется их "спасать" со своим "русским миром" и войсками", – считает Сенцов.

"Мы не знаем своего будущего, но можем за него бороться. А сейчас даже украинские дорожники поддерживают белорусов", – пошутил режиссер, опубликовав фото пешеходного перехода, размеченного белыми и красными линиями.

Напомним, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что лучший вариант для Путина – когда Лукашенко будет вынужден его попросить об экономической помощи.

"Ослабленная Беларусь со слабым диктатором – это идеальный сценарий для России, особенно когда начнет рушиться экономика", – заметил он.

Сайт "Сегодня" также писал, что президент Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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