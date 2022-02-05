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СЕГОДНЯ Новости политики

Секретные пакеты раздали только "слугам"? В Раде потроллили план Стефанчука

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 февраля, 15:01
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В оппозиции удивлены словами спикера
В "Европейской солидарности" назвали заявление Стефанчука странным
В "Европейской солидарности" назвали заявление Стефанчука странным / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз высмеяла заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что у депутатов есть секретный план действий на случай "особого периода".

"Странный комментарий…. Какие-то пакеты, которые должны получить с грифом "секретно"… Нет. Я, как представитель "Европейской солидарности", могу сказать, что никаких пакетов не получали. То, что озвучил Стефанчук, является или его личной инициативой, или есть какая-то акция, которая касается только представителей монобольшинства ("Слуги народа". – Ред.)", – сказала Фриз в эфире телеканала "Украина 24".

Ирина Фриз
Ирина Фриз

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Секретный план Стефанчука

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента есть план действий на случай "особого периода" в Украине.

"Конечно, мы готовы к развитию событий, установленных законодательством Украины, в частности, когда речь идет о случаях, когда может быть в Украине введен особый период. Я не буду называть, чтобы сейчас это не распространялось в СМИ. Конечно, план есть", – сказал Стефанчук.

По его словам, "если не будет Интернета, если связь теряется, у депутатов есть соответствующие пакеты".

"Они под секретным режимом. Они их открывают, и там написано, что делать, если плохая связь: необходимо первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте. Это все прописано. Единственное, что это режим секретности, поэтому я не могу это комментировать", – отметил спикер ВР.

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