Разрисовать или съесть бюллетень. Нестандартные способы "голосования против"

Вместо голосования на разных выборах избиратели делали с бюллетенями всевозможные вещи. Какие курьезные случаи происходили на избирательных участках – подборка забавных фото, видео и фактов от журналистов "Сегодня".

Как чудили на президентских 2019 года

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Случай на избирательном участке в школе №23 города Сумы. Избиратель – парень лет 30, пришел на участок и вместо выбора президента попытался съесть бюллетень.

Происходящее заметили члены комиссии и окружили "голодного" избирателя, потребовав отдать бюллетень. Тот не хотел этого делать, но, когда полицейский предупредил, что грозит уголовное наказание, то парень достал его изо рта и отдал члену комиссии.

Женщина показала вещдок на камеру. В итоге один из полицейских сообщил, что нарушителю грозит штраф.

Еще один из избирателей, видимо, так и не смог определиться с выбором из двух кандидатов и дописал своего, указав кандидатуру "Батько Махно".

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Как выбирали местных после Майдана

На местных выборах в 2015 году креатив избирателей тоже проявился в большом размахе.

Один из избирателей дописал формирование, за которое проголосовал бы с большим удовольствием. После перечня кандидатов избиратель дописал "За ВДВ" и поставил напротив этого пункта "галочку".

Также в 2015 году на местных выборах на бюллетенях встречались откровенно шуточные и даже несколько бессмысленные надписи.

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Один из избирателей написал: "Миру мир, а мне кефир".

Еще один из избирателей оказался настолько категоричным, что не поленился вместо галочки в графе "Против всех", написать следующее: "В ріднім краї панувати не дамо нікому".

При этом каждую из 31 буквы избиратель наводил "жирным шрифтом" и вдобавок к этому поставил "галочки" возле фамилии каждого из кандидатов.

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Как "шутили" до Майдана

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Среди избирателей в период до Революции достоинства были такие, кто писал обращения к членам избирательной комиссии.

Например, на одном из таких бюллетеней в октябре 2012 избиратель призвал не тратить бумагу на выборы и призвал спасать природу, отдав бюллетень на макулатуру.

И, конечно, не обошлось без таких избирателей, кто отнесся к местным выборам настолько скептически, что написал на бюллетене о своем истинном выборе.

А после известного мема с бабушкой, которая "переписала дом на кота", на избирательном участке в Луганске на парламентских выборах-2012 кот стал героем надписи на бюллетене.

Также в Луганске один из избирателей ярко сравнил всех кандидатов в бюллетене, процитировав известную поговорку.

Как испортить то, что незаконно

Народное творчество не обошло стороной незаконно аннексированный и оккупироанный Россией Крым.

Например, в сентябре 2014 года в Евпатории во время так называемых выборов в "Евпаторийский горсовет" один из избирателей написал на бюллетене свое требование к оккупационной власти: "Путин, верни Крым на место".

Ранее сообщалось, какие грязные методы участники нынешних местных выборов используют против своих оппонентов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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