Грязные методы уже в ходу: как борются против оппонентов на местных выборах

Участники местных выборов, которые состоятся в Украине 25 октября, порой прибегают к грязным методам политической борьбы.

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К примеру, расклеивают листовки с ложью о политических оппонентах и распространяют фейки в Интернете. Кому-то из кандидатов порезали агитационную палатку, у кого-то – агитаторов избили.

Всевозможных нарушений во время этой кампании в полиции собралось уже на 300 уголовных дел. На что идут некоторые кандидаты ради победы? И чем рискуют? "Сегодня" собрали самые яркие истории.

В Виннице на видео было зафиксировано, как молодой человек ножом режет палатку. Неизвестный повредил баннер кандидата от "Слуги народа". Об этом сам кандидат впоследствии написал в соцсети.

"Сегодня ты порезал ножом баннеры, завтра тебе показалось нормальным порезать ножом агитатора", – заявил кандидат в депутаты Винницкого городского совета Артем Сиваш.

Нападения на агитационные палатки все чаще фиксируют наблюдатели общественной сети "Опора".

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Иногда недобросовестные конкуренты не только портят агитпродукцию, но и угрожают агитаторам. В Ивано-Франковске активисту от "ЕС" угрожали ножом, а в Тернополе – представителю партии "Батькивщина".

"Сейчас по стране есть определенная такая волна нападений на определенные палатки, повреждения агитационных материалов. Даже физические действия против конкретных людей-агитаторов. И здесь действительно серьезная проблема. Поэтому Нацполиция должна активно реагировать на эти ситуации", – говорит старший аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Правоохранители уже открыли 50 уголовных производств по статье "препятствование осуществлению избирательного права", которой обычно и квалифицируют эти нарушения.

"Предусмотрена ответственность: ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет и максимальное наказание – это до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности", – говорит пресс-секретарь Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

А когда не портят, то воруют. В Винницкой области украли ситилайт партии "Голос". А в Кривом Роге – массово расклеивали фейковые открытки без исходных данных для дискредитации одного из кандидатов. Жители Кривого Рога даже пикетировали горсовет, протестуя против расклейки фальшивой агитации в их домах.

"Мы сами занимаемся благоустройство дворов. Что сейчас происходит в связи с выборами – обклеивают подъезды, лобовые стекла автомобилей, портят фасад", – говорит один их местных жителей.

Грязные технологии используются в социальных сетях. В том же Кривом Роге на фейковых страницах от имени кандидата на должность мэра распространяли откровенную ложь, нанося ущерб имиджу этого кандидата.

"Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее. Но Кривой Рог на этом фоне выглядит лидером. Против Дмитрия Шевчика, когда начали обвинять и членов его семьи и его самого во многих грехах. Соответственно, в средствах массовой информации откровенную начали против него чернуху, что называется, размещать", – говорит руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Из-за коронавирусной эпидемии появилось еще одно "ноу-хау", которое может поставить на отдельных участках выборы под угрозу срыва.

"На определенных участках, в определенных комиссиях появится больной коронавирусом, или действительно, или фейковый. И в связи с этим, если это произойдет в последний день, деятельность такой комиссии будет парализована. Она не сможет принимать любые решения и, соответственно, выборы могут быть такими, которые не состоялись", – рассказывает политический эксперт Геннадий Дубов.

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Чтобы этот вопрос решить, нужно внести изменения в законодательство, но Верховная Рада пока из-за того же коронавируса не работает, по крайней мере до 20 октября. В то же время есть определенный предохранитель в этих ситуациях: партия может подать нового кандидата в члены участковой избирательной комиссии.

"Сегодня" также рассказывали о том, что Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс. Этот закон Верховная Радаприняла 16 июля 2020 года.

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