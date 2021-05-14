Санкції, аудит держдач і кібербезпека – Зеленський розповів про нові рішення РНБО

За словами президента, і сьогодні державним майном за символічну плату користуються люди часів Януковича

/ Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони на черговому засіданні ввела санкції проти кримінальних авторитетів, а також доручила провести аудит держземель в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці. Журналісти "Сьогодні" розповідають про головні рішення.

Нові санкції

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Президент Володимир Зеленський розповів, що санкції застосували проти 500 злодіїв в законі і 100 кримінальних авторитетів. За словами глави держави, більшість з них знаходяться не в Україні.

До іноземців, які потрапили до списку санкцій РНБО, будуть застосовані наступні обмеження:

блокування активів;

заборона в'їзду на територію України;

відмова в отриманні або скасування візи;

посвідки на тимчасове або постійне проживання;

відмова в продовженні терміну перебування в Україні;

неможливість набуття громадянства України та примусове видворення.

"Тим, хто не в Україні, – нічого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не говоримо вам до побачення, ми говоримо – прощавайте" , – сказав Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данилов додав, що під "злодіями в законі" маються на увазі люди, які були "короновані" за "поняттями" і законами злодійського співтовариства, але при бажанні можуть "розкоронуватися" і повернутися до життя в громадянському суспільстві.

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Аудит держземель

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Президент доручив провести аудит угод про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання – це державні землі та будинки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом йдеться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", – зазначив глава держави.

За його словами, в кінці 2014 року, при колишньому президенті, постановою уряду був затверджений перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. Однак і сьогодні державним майном за символічну плату користуються люди часів Януковича, зокрема:

Святослав Піскун – колишній генпрокурор;

Володимир Ландик – колишній нардеп (Партія регіонів);

Дмитро Табачник – ексміністр освіти і науки;

Раїса Богатирьова – ексміністр охорони здоров'я;

Олександр Ільїн – директор департаменту корпорації "Богдан".

Секретар РНБО також зазначив, що на 365 гектарах державної землі розташовані 103 будинки – "найближчим часом всі дізнаються, що там роблять ці люди".

"Коли там живе президент, мені зрозуміло. Але коли там живе директор корпорації "Богдан" або дружина якогось віце-прем'єр-міністра, який працював в минулому і зараз не має відношення до держуправління, то виникають питання, як вони там залишилися і що вони там роблять", – заявив Данилюк.

Стратегія кібербезпеки

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РНБО затвердила стратегію розвитку кібербезпеки терміном на п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, це допоможе Україні стати передовою країною з кіберзахисту.

Доступ до українського ТБ

Також на засіданні прийняли рішення створити загальнонаціональну цифрову мережу мультиплекс МX-7. Мешканці віддалених і прикордонних територій отримають доступ як мінімум до 12 цифрових телеканалів.

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО