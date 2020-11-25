Санду заявила, что хочет встретиться с Зеленским сразу после своей инаугурации

Победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду хочет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести свою страну из изоляции.
На брифинге в среду, 25 ноября, Санду заявила, что это будет одним из ее приоритетов в качестве главы государства.
Приоритет ее команды – сделать Молдову европейской страной, которая будет иметь плодотворные, прагматичные и взаимовыгодные отношения с партнерами на западе и востоке.
По словам Санду, Кишинев уж начал восстанавливать ранее замороженные отношения с Бухарестом и Киевом, и после выборов у нее состоялись телефонные разговоры с президентом Румынии Клаусом Иоаннисом и Украины – Владимиром Зеленским.
Она добавила, что в первые недели после инаугурации будет организован визит Иоанниса в Кишинев и встреча с президентом Зеленским.
Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря. Несмотря на то что Зеленский пригласил молдавскую коллегу посетить Украину с официальным визитом, на сайте главы государства пока нет информации о ее приезде в Киев.
Напомним, Зеленский и Санду встречались в июле 2019-го, когда она занимала должность главы молдавского правительства.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк