Победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду хочет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести свою страну из изоляции.

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На брифинге в среду, 25 ноября, Санду заявила, что это будет одним из ее приоритетов в качестве главы государства.

Приоритет ее команды – сделать Молдову европейской страной, которая будет иметь плодотворные, прагматичные и взаимовыгодные отношения с партнерами на западе и востоке.

По словам Санду, Кишинев уж начал восстанавливать ранее замороженные отношения с Бухарестом и Киевом, и после выборов у нее состоялись телефонные разговоры с президентом Румынии Клаусом Иоаннисом и Украины – Владимиром Зеленским.

В тренде Санду заявила, что хочет встретиться с Зеленским сразу после своей инаугурации

Она добавила, что в первые недели после инаугурации будет организован визит Иоанниса в Кишинев и встреча с президентом Зеленским.

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Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря. Несмотря на то что Зеленский пригласил молдавскую коллегу посетить Украину с официальным визитом, на сайте главы государства пока нет информации о ее приезде в Киев.

Напомним, Зеленский и Санду встречались в июле 2019-го, когда она занимала должность главы молдавского правительства.

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