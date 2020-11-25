Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости политики

Санду заявила, что хочет встретиться с Зеленским сразу после своей инаугурации

25 ноября, 16:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава молдавского государства хочет нанести визит украинскому лидеру одному из первых

Победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду хочет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести свою страну из изоляции.

Реклама

На брифинге в среду, 25 ноября, Санду заявила, что это будет одним из ее приоритетов в качестве главы государства.

Приоритет ее команды – сделать Молдову европейской страной, которая будет иметь плодотворные, прагматичные и взаимовыгодные отношения с партнерами на западе и востоке.

По словам Санду, Кишинев уж начал восстанавливать ранее замороженные отношения с Бухарестом и Киевом, и после выборов у нее состоялись телефонные разговоры с президентом Румынии Клаусом Иоаннисом и Украины – Владимиром Зеленским.

В тренде
Санду заявила, что хочет встретиться с Зеленским сразу после своей инаугурации

Она добавила, что в первые недели после инаугурации будет организован визит Иоанниса в Кишинев и встреча с президентом Зеленским.

Реклама

Инаугурация Санду должна пройти 24-25 декабря. Несмотря на то что Зеленский пригласил молдавскую коллегу посетить Украину с официальным визитом, на сайте главы государства пока нет информации о ее приезде в Киев.

Напомним, Зеленский и Санду встречались в июле 2019-го, когда она занимала должность главы молдавского правительства.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

встреча Молдова Владимир Зеленский визит в Киев Майя Санду

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес
В КСУ поступило представление депутатов по карантину выходного дня
В КСУ поступило представление депутатов по карантину выходного дняПолитика
Россия поддержала план боевиков по Донбассу: почему Украина на него не пойдет
Россия поддержала план боевиков по Донбассу: почему Украина на него не пойдетПолитика
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
Зеленский подписал важный закон насчет ООС: Венедиктова объяснила детали
Зеленский подписал важный закон насчет ООС: Венедиктова объяснила деталиПолитика
Изменения в Конституции и особый статус на 50 лет: чего еще хочет Россия на Донбассе
Изменения в Конституции и особый статус на 50 лет: чего еще хочет Россия на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять