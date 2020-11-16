Зеленский пригласил нового президента Молдовы в Украину

Победительница президентских выборов в Молдове Майя Санду созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер поздравил ее с победой и заявил, что готов к сотрудничеству.
Об этом сообщает Офис главы украинского государства.
Первым делом президент Украины пожелал своей новоиспеченной коллеге успешной работы на посту главы молдавского государства. Зеленский заверил Майю Санду, что настроен продолжать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Молдовой. Он также вспомнил ее визиты в Киев в качестве премьер-министра в 2019 году.
Украинский лидер заявил, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран. Он поблагодарил Санду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также они обсудили борьбу с коронавирусом, последствия пандемии для экономик обеих стран. В конце разговора Зеленский пригласил Санду посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, Майя Санду победила своего главного оппонента Игоря Додона на президентских выборах в Молдове и в первом, и во втором турах. Сайт "Сегодня" вспомнил, что Майя Санду ранее говорила об Украине.
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