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  1. Новости политики

Зеленский пригласил нового президента Молдовы в Украину

16 ноября, 10:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После результатов выборов в Молдове Зеленский сразу же переговорил с Санду

Победительница президентских выборов в Молдове Майя Санду созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер поздравил ее с победой и заявил, что готов к сотрудничеству.

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Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Первым делом президент Украины пожелал своей новоиспеченной коллеге успешной работы на посту главы молдавского государства. Зеленский заверил Майю Санду, что настроен продолжать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Молдовой. Он также вспомнил ее визиты в Киев в качестве премьер-министра в 2019 году.

Украинский лидер заявил, что Украина настроена на реализацию новых амбициозных проектов, прежде всего инфраструктурных и направленных на содействие европейской интеграции двух стран. Он поблагодарил Санду за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также они обсудили борьбу с коронавирусом, последствия пандемии для экономик обеих стран. В конце разговора Зеленский пригласил Санду посетить Украину с официальным визитом.

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Напомним, Майя Санду победила своего главного оппонента Игоря Додона на президентских выборах в Молдове и в первом, и во втором турах. Сайт "Сегодня" вспомнил, что Майя Санду ранее говорила об Украине.

Видео: Сегодня

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Молдова Владимир Зеленский телефонный разговор Майя Санду

Источник: Сегодня

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