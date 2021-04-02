Русский
$ 27,83
32,7
  1. Влада

Росіє, геть із України – секретар РНБО емоційно розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

2 квітня, 23:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Війна на Донбасі закінчиться, коли Росія піде геть з України. Секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" емоційно розповів, що має відбутися для встановлення миру на Сході України.

Реклама

Секретар РНБО наголосив – РФ має забрати своє майно і залишити територію Донецької і Луганської областей.

"Треба, щоб Росія забрала свої танки, БТР... і пішла геть з України. Все. Більше нічого не треба робити. Це українська земля. Ми розберемося самостійно, що там нам на цій землі потрібно робити", – сказав Данілов.

Коментуючи загострення на Донбасі, він зазначив, що наразі у Росії свої внутрішні процеси, і через це там істерія.

"Останнім часом є російська істерія. В Росії відбуваються певні внутрішні процеси, вибори в російську Думу і вони сьогодні на цьому тлі мають велике бажання показати, що вони вибудовують свій "руський мір", – заявив секретар РНБО.

"Ми чітко усвідомлюємо, що у нас відбувається в середині країни, на наших кордонах і що на сьогоднішній день, які думки має наш постійний ворог", – наголосив Данілов.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Готуються нові санкції? Що сьогодні буде на РНБО
Готуються нові санкції? Що сьогодні буде на РНБОВлада
Перша розмова Байдена із Зеленським: Україна ніколи не залишиться наодинці з агресією РФ
Перша розмова Байдена із Зеленським: Україна ніколи не залишиться наодинці з агресією РФВлада
Це економічний тероризм – Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів
Це економічний тероризм – Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистівВлада
Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів України
Зеленський пояснив, навіщо Росія підтягнула війська до кордонів УкраїниВлада
Понад 50 млн доларів готівкою і рояль: що задекларував Порошенко
Понад 50 млн доларів готівкою і рояль: що задекларував ПорошенкоВлада
Волкер пояснив, чому Путін
Волкер пояснив, чому Путін "погрожує війною" УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти