Россия поддерживает и Лукашенко, и протесты: эксперт объяснил ситуацию в Беларуси

В Беларуси Российская Федерация работает на обе стороны противостояния – и поддерживают акции протеста различными способами, и предлагают помощь президенту Александру Лукашенко. Однако белорусский лидер, скорее всего, попытается разрешить ситуацию с протестами без помощи извне. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

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По его словам, ситуация для белорусского президента "тревожная, но не критическая". Он объяснил, как власть может попытаться решить проблему бастующих рабочих и медиков.

"Даже если мы говорим о забастовках на заводах, то по факту общегосударственной забастовки в стране нет. Есть выступления на предприятиях с требованиями освободить задержанных. Думаю, власть попытается сыграть на смягчение реакции. И, скорей всего, будет попытка сыграть в игру "добрый царь – злые бояре". То есть Лукашенко вышел, сказал: "Это неправильно, давайте людей отпускать и так далее". Причем в таком формате. То есть будут попытки разрешить ситуацию самостоятельно, без помощи извне", – сказал Игар Тишкевич.

Эксперт отмечает, что в Беларуси Российская Федерация "работает на обе стороны противостояния".

"В то время, как официальный Кремль поддерживает Лукашенко, неофициально, через различные силы и с использованием различных средств поддерживаются акции протеста. Формально и не формально Кремль предлагает Лукашенко, в том числе, и силовую помощь. Но и для самого Лукашенко, и для Беларуси воспользоваться этой помощью – значит отдать ситуацию на откуп россиянам. Россия сможет создавать "картинку" самостоятельно и такую, как хочет", – говорит он.

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По его словам, в данном контексте интересы Лукашенко и, условно говоря, Беларуси в целом совпадают, но торги Минска с Москвой по определенным вопросам идут.

"Они не могут допустить, чтобы Россия создавала информационную картинку – или позитивную или негативную, которая станет основанием для принятия решений другими государствами. Для Лукашенко это "шкурный интерес" сохранения власти. А для Беларуси это вопрос сохранения суверенитета. Торги конечно идут, они шли и ранее. Допустим, торги относительно вмешательства России в ситуацию в Беларуси, они не прекращались. Вспомним тот же фактор "вагнеровцев", уголовное дело по "Белгазпромбанку", запуск Беларусью АЭС – Минску есть что предложить России. И, думаю, обе стороны сейчас шантажируют одна другую. То есть диалог не прекращался ни на минуту. Россия сделает все возможное, чтобы Лукашенко сделал ставку на Путина. Но учитывая все факторы, в первую очередь, позицию Китая, Лукашенко гораздо проще, выгоднее и безопаснее сделать ставку на Пекин", – резюмировал Тышкевич.

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Отметим, в последнее время ходят разговоры, что Кремль помогает белорусскому президенту подавить протесты, то якобы пытается избавиться от него. Так, например, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал об идеальном сценарии Путина в Беларуси. Эта страна сейчас движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко, что очень даже подходит Москве.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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