Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы Донбасса

В Москве уверяют, что война на Донбассе – это «внутренний конфликт Украины»

В России нервно отреагировали на заявление военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях американских вооруженных сил и ВСУ по противодействию российской агрессии на Донбассе.

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Министерство обороны РФ сделало заявление по поводу слов американской военнослужащей.

Российское военное ведомство заявило атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, что слова Бриттани Стюарт якобы содержат лживые утверждения, носят провокационный характер и даже подталкивают украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе.

Кроме того, в Минобороны РФ уверяют, что данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации в Украине мирными средствами.

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В среду, 14 октября, когда в Украине отмечали День защитника, Стюарт поздравила украинских военных на странице посольства в Facebook и отметила, что США отдают честь мужчинам и женщинам, которые "продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии". Полковник поблагодарила их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день, и заверила, что США являются сейчас и будут в дальнейшем нерушимым партнером Украины.

Facebook U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Напомним, заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон потратил на укрепление украинской безопасности более 2 млрд долларов, в том числе предоставил летальную военную помощь.

А временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, чтоРоссия должна прекратить оккупацию Крыма и уйти с Донбасса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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