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Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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28 февраля, 19:14
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Обстрел произошел сразу после окончания переговоров на белорусской границе
Ракетами ударили по Киеву
Ракетами ударили по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в Сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне обстреливают столицу Украины баллистическими ракетами. И это произошло после переговоров на Припяти.

По нашей информации, Украина поставила россиянам жесткие условия, в том числе полный вывод войск со всей территории Украины.

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Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки — взять в кольцо Киев и Мариуполь.

Это будет последняя попытка захватчиков, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой.

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Белорусский канал NEXTA Live опубликовал видео обстрелов множеством ракет.

Что происходит 28 февраля

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