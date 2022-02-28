Росія обстріляла Київ крилатими ракетами

Обстріл стався одразу після закінчення переговорів на білоруському кордоні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у Мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни обстрілюють столицю України балістичними ракетами. І це сталося після переговорів на Прип'яті.

За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, серед них повне виведення військ з усієї території України.

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Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки — оточити Київ та Маріуполь.

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Це буде остання спроба загарбників, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій.

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Білоруський канал NEXTA Live опублікував відео численних обстрілів ракетами.

Що відбувається 28 лютого