Росія обстріляла Київ крилатими ракетами

Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у Мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни обстрілюють столицю України балістичними ракетами. І це сталося після переговорів на Прип'яті.
За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, серед них повне виведення військ з усієї території України.
Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки — оточити Київ та Маріуполь.
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Це буде остання спроба загарбників, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій.
Білоруський канал NEXTA Live опублікував відео численних обстрілів ракетами.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі майже не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч осіб.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година в Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили в КМДА.