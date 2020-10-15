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Режим тишины и открытие новых КПВВ: как прошло новое заседание ТКГ

15 октября, 00:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украинская сторона передала список для освобождения удерживаемых лиц

14 октября состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В нем участвовали делегации Украины и РФ с представителями ОБСЕ.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижения во внедрении режима тишины, которого придерживаются уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

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Также была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования. Украинская сторона передала список для освобождения удерживаемых лиц.

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Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября.

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к спецпредставителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".

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