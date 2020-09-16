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Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИ

16 сентября, 20:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россиянину напомнили, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент (1991-1994) Украины Леонид Кравчук обратился к спецпредставителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".

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Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам в рабочей группе ТКГ по вопросам безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам и Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "нормандского формата", в том числе РФ, а "ОРДЛО – это территория Украины и такой всегда останется".

По словам собеседника агентства, Грызлов в свою очередь признал, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.

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А на упреки о необходимости принятия Верховной Радой альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году указал, что это является прерогативой только украинского парламента.

При этом, по словам источника, Кравчук отметил, что обсуждение проектов документов, касающихся ОРДЛО Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Минским комплексом мер.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что Кравчук рассказал о провокациях россиян на заседании ТКГ. При этом представитель России в контактной группе даже начал повышать голос и перебивать.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко предупреждал о том, что срыв переговоров – одна из уловок, на которые идет РФ, чтобы достичь своих целей.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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