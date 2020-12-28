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Разумков о коррупции в Раде: Дай хоть миллион, но все равно на "плюшки" поведутся

28 декабря, 11:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спикер считает кощунством просить повышение зарплаты, когда врачи получают мизер

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже называл нынешние зарплаты депутатов адекватными, но считает, что именно их увеличение и жесткий контроль антикоррупционных органов помогли бы искоренить коррупцию в парламенте.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, сам он не получал в Раде зарплату в конвертах и не слышал о таком в отношении народных депутатов. В то же время журналист "открыла ему глаза", что в парламенте часть депутатов получают деньги в конвертах.

"Ну тогда это коррупция. Если это коррупция, правоохранительные и антикоррупционные органы должны это фиксировать и соответственно реагировать. Здесь не должно быть разницы – это представитель большинства, меньшинства, других каких-то политических сил. Здесь должен быть закон один для всех", – сказал Разумков.

При этом спикер ВР считает, что единственный способ искоренить эту проблему – это нормальная зарплата для депутатов.

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"Не знаю, какая. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как председателя Верховной Рады – я на руки получаю 38-42 тысячи. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 3000, 5000, 6000 грн... Ну мне совесть не позволяет", – подчеркнул глава парламента.

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Разумков также считает, что должен быть сильный контроль со стороны антикоррупционных органов и напомнил об уголовном наказании за незаконное обогащение. Но в то же время все равно есть люди, которым хоть миллион зарплаты дай, а все равно будут брать взятки.

"Завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 000 гривен, и он и на них поведется. Здесь должен быть предохранитель, который будет четко давать понимать: если ты согласишься на это искушение, ты можешь получить реальный срок", – добавил спикер ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла свой бюджет на 2021 год. Оказалось, что содержание парламента для украинцев в следующем году станет на 500 миллионов гривен дороже. Подрастут зарплаты депутатов, расходы на столовую и автопарк.

Также смотрите в сюжете о том, что помощникам депутатов "под елку" дадут 13-ю зарплату:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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коррупция Верховная Рада депутаты зарплаты Дмитрий Разумков
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