Разумков о коррупции в Раде: Дай хоть миллион, но все равно на "плюшки" поведутся

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже называл нынешние зарплаты депутатов адекватными, но считает, что именно их увеличение и жесткий контроль антикоррупционных органов помогли бы искоренить коррупцию в парламенте.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, сам он не получал в Раде зарплату в конвертах и не слышал о таком в отношении народных депутатов. В то же время журналист "открыла ему глаза", что в парламенте часть депутатов получают деньги в конвертах.

"Ну тогда это коррупция. Если это коррупция, правоохранительные и антикоррупционные органы должны это фиксировать и соответственно реагировать. Здесь не должно быть разницы – это представитель большинства, меньшинства, других каких-то политических сил. Здесь должен быть закон один для всех", – сказал Разумков.

При этом спикер ВР считает, что единственный способ искоренить эту проблему – это нормальная зарплата для депутатов.

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"Не знаю, какая. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как председателя Верховной Рады – я на руки получаю 38-42 тысячи. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 3000, 5000, 6000 грн... Ну мне совесть не позволяет", – подчеркнул глава парламента.

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Разумков также считает, что должен быть сильный контроль со стороны антикоррупционных органов и напомнил об уголовном наказании за незаконное обогащение. Но в то же время все равно есть люди, которым хоть миллион зарплаты дай, а все равно будут брать взятки.

"Завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 000 гривен, и он и на них поведется. Здесь должен быть предохранитель, который будет четко давать понимать: если ты согласишься на это искушение, ты можешь получить реальный срок", – добавил спикер ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла свой бюджет на 2021 год. Оказалось, что содержание парламента для украинцев в следующем году станет на 500 миллионов гривен дороже. Подрастут зарплаты депутатов, расходы на столовую и автопарк.

Также смотрите в сюжете о том, что помощникам депутатов "под елку" дадут 13-ю зарплату:

Видео: Сегодня

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