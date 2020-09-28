Раузмков выступил с заявлением по конфликту в Нагорном Карабахе

Украина призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Об этом сказал во время Согласительного совета с лидерами парламентских фракций и групп председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Он считает, что противоборствующие стороны в первую очередь должны подумать о мирных жителях, которые находятся в зоне конфликта.

"Сегодня наблюдаются непростые времена для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены происходящим, боевыми действиями. Я от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум для того, чтобы не гибли люди. И сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь мирного населения и граждан двух государств. Я уверен, что именно такую позицию должна занимать Верховная Рада. И, надеюсь, в дальнейшем именно по такому пути пойдет развитие событий в Нагорном Карабахе", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошла танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах было объявлено военное положение. В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их военные заняли несколько сел и важных высот. А уже сегодня Армения и Азербайджан рассказали о больших потерях за вчерашний день боев.

В свою очередь мировое сообщество обеспокоено возобновлением конфликта в этом регионе. Читайте подробней, как мир отреагировал на войну в Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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