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Обострение в Нагорном Карабахе: Украина обратилась к Армении и Азербайджану

27 сентября, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина настаивает на мирном урегулировании конфликта между странами

Киев призывает Армению и Азербайджан прекратить бои за Нагорный Карабах и сесть за стол переговоров.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Украина настаивает на мирном урегулировании конфликта между странами.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в воскресенье на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Обе стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, досталось и мирному населению. Так, в Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

После возобновления боев правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране.

Смотрите также свежее видео уничтожения техники войск Азербайджана:

Видео: Минобороны Армении

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Азербайджан Армения нагорный карабах МИД Украины

Источник: Сегодня

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