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Расплата! Названа настоящая причина обстрела офиса Гордона

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 января, 00:03
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Жена журналиста Алеся Бацман указала на странное совпадение в деле

Обстрел офиса интернет-издания "Гордон" может быть связан с запуском нового ток-шоу журналиста Дмитрия Гордона.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" супруга Дмитрия Гордона, главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

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"Буквально вчера у вас в эфире Дмитрий Гордон рассказывал о том, что 27 января выходит первая программа, первое наше ток-шоу. Это первое в Youtube общественно-политическое прямоэфирное большое ток-шоу. До этого аналогов нет. Собственно говоря, сразу после этого, на следующий день в окно офиса попадает пуля. Какое-то неожиданное совпадение", – отметила Бацман.

Журналистка рассказала, что полиция возбудила уголовное дело, ведутся все необходимые следственные действия.

"Я практически уверена, что они быстро найдут того, кто это сделал. А если они найдут, то смогут узнать, зачем он это сделал, по каким причинам, кто его попросил или заставил", – подчеркнула она.

На вопрос, на будут ли меняться планы Гордона "из-за приветов, которые вам передают", Бацман ответила:

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"Ни в коем случае. В Украине есть свобода слова. За нее нужно бороться каждый день, каждую минуту. И мы конечно будем продолжать это делать на нашей информационной передовой. Никто нас не остановит, потому что это наша любимая работа, мы на этом стоим".

Обстрел офиса Гордона

Известный журналист Дмитрий Гордон 19 января выпустил видеообращение, в котором заявил, что неизвестные обстреляли окно офиса интернет-издания "Гордон". Журналист продемонстрировал пулевое отверстие на окне.

"Я совершенно уверен, что это преступление будет раскрыто, потому что здесь везде камеры. Кроме того, насколько мне сообщили мои источники в Службе безопасности Украины, здесь напротив находится общежитие Службы безопасности Украины, в котором установлен специальный пост в рамках открытого НСРД (негласные следственные розыскные действия. – Ред.) по отношению ко мне. Расположен специальный пост, откуда записывается полностью, что происходит здесь перед входом", – сказал он.

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Дмитрий Гордон известен резкой критикой действующей власти

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать уголовное преследование самого Гордона.

Журналист ответил на это заявление. По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий.

Также журналист Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский назвали себя "лохами" за то, что поддержали Владимира Зеленского во время президентской кампании.

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