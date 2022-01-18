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"Я – обычный, а ты – конкретный": Гордон и Комаровский выяснили, кто из них лох (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 января, 16:36
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По словам журналиста, он должен выяснить этот вопрос для себя
Евгений Комаровский (слева) и Дмитрий Гордон (справа).
Евгений Комаровский (слева) и Дмитрий Гордон (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Доктор Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон обсудили в интервью президентство Владимира Зеленского.

Комаровский и Гордон – лохи?

Гордон: Скажите – ну, мы – лохи или не лохи? Я должен это выяснить для себя.

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Комаровский: Ты – лох.

Гордон: А вы?

Комаровский: И я – лох. Но мы каждый сам по себе, по разным поводам.

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Гордон: Но мы – покаявшиеся лохи?

Комаровский: Да нет, ну, каяться – это же... каются в преступлениях. А это на самом деле... У нас не было выбора.

Гордон: Ну, мы – нормальные лохи, да?

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Комаровский: Наверное.

Гордон: Не конченые, скажем так? Правда?

Комаровский: Я – нет. Слово "конченые" к "лоху" не употребляется. К слову "лох" употребляется слово "лох конкретный", понятно?

Гордон: Т.е. мы не конкретные?

Комаровский: Я – обычный, а ты – конкретный.

Гордон: А, я все-таки конкретный?

Комаровский: Ты конкретный. Однозначно.

Гордон: Хорошо.

Комаровский: Ну, это же... По сравнению с тем, что сделал я... Я просто постоял рядом. А ты на 3 часа интервью сделал, понимаешь? Поэтому извини.

Они поддерживали Владимира Зеленского на выборах?

Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в депутаты. Также он сказал, что готов быть советником президента – не президента Зеленского, а президента.

При этом Дмитрий Гордон сказал, что в конце 2018 года, еще до оглашения Владимиром Зеленским того, что он будет участвовать в выборах, уговаривал его баллотироваться в президенты.

"Мы встречались с Владимиром Александровичем (тогда просто с Володей) 22 ноября 2018 года. В этот день мы с Алесей (журналист Алеся Бацман. – Ред.) уговаривали его идти в президенты", – рассказал он.

Что говорят теперь?

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий. По его словам, после своего правления президента ждет "начало конца". Лично для него Зеленский "умер – нет его больше".

В свою очередь Евгений Комаровский заявил, что считает ошибкой собственное решение поддержать на выборах Владимира Зеленского. Он сказал, что и он сам, и Гордон "лоханулись".

Источник фото – facebook.com/uakomar/

"Мы с тобой лоханулись, и 73% точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко", – сказал врач.

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов, в том числе и самого Гордона. Журналист ответил на это заявление.

По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.

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