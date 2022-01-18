"Я – обычный, а ты – конкретный": Гордон и Комаровский выяснили, кто из них лох (видео)

Доктор Евгений Комаровский и журналист Дмитрий Гордон обсудили в интервью президентство Владимира Зеленского.
Комаровский и Гордон – лохи?
Гордон: Скажите – ну, мы – лохи или не лохи? Я должен это выяснить для себя.
Комаровский: Ты – лох.
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Гордон: А вы?
Комаровский: И я – лох. Но мы каждый сам по себе, по разным поводам.
Гордон: Но мы – покаявшиеся лохи?
Комаровский: Да нет, ну, каяться – это же... каются в преступлениях. А это на самом деле... У нас не было выбора.
Гордон: Ну, мы – нормальные лохи, да?
Комаровский: Наверное.
Гордон: Не конченые, скажем так? Правда?
Комаровский: Я – нет. Слово "конченые" к "лоху" не употребляется. К слову "лох" употребляется слово "лох конкретный", понятно?
Гордон: Т.е. мы не конкретные?
Комаровский: Я – обычный, а ты – конкретный.
Гордон: А, я все-таки конкретный?
Комаровский: Ты конкретный. Однозначно.
Гордон: Хорошо.
Комаровский: Ну, это же... По сравнению с тем, что сделал я... Я просто постоял рядом. А ты на 3 часа интервью сделал, понимаешь? Поэтому извини.
Они поддерживали Владимира Зеленского на выборах?
Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в депутаты. Также он сказал, что готов быть советником президента – не президента Зеленского, а президента.
При этом Дмитрий Гордон сказал, что в конце 2018 года, еще до оглашения Владимиром Зеленским того, что он будет участвовать в выборах, уговаривал его баллотироваться в президенты.
"Мы встречались с Владимиром Александровичем (тогда просто с Володей) 22 ноября 2018 года. В этот день мы с Алесей (журналист Алеся Бацман. – Ред.) уговаривали его идти в президенты", – рассказал он.
Что говорят теперь?
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий. По его словам, после своего правления президента ждет "начало конца". Лично для него Зеленский "умер – нет его больше".
В свою очередь Евгений Комаровский заявил, что считает ошибкой собственное решение поддержать на выборах Владимира Зеленского. Он сказал, что и он сам, и Гордон "лоханулись".
"Мы с тобой лоханулись, и 73% точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко", – сказал врач.
Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов, в том числе и самого Гордона. Журналист ответил на это заявление.
По его словам, Зеленский хочет посадить его за правду и он намерен предпринять ряд шагов в связи с этим.