"Ради вас хочется жить": как политики поздравили украинок с 8 Марта

Женщины наравне с мужчинами защищают нас и на фронте, и спасают жизни в больницах

Сегодня отмечаем Международный женский день 8 Марта. Украинские политики и чиновники поздравили украинок с праздником.

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Президент Владимир Зеленский

Глава государства в своем поздравлении отметил, что современные девушки и женщины уже далеко не слабый пол, поскольку защищают Украину на фронте, борются с COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции.

"Мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас… Без вас мы просто биологические существа. С вами – люди и личности".

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Премьер-министр Денис Шмыгаль немногословен

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко

"Ради вас хочется жить, работать, творить. Мы очень уважаем и ценим вас. С праздником, наши самые дорогие".

Видео: t.me/NikolayTishchenko

Другие депутаты "Слуги народа"

Видео: Пресс-служба партии "Слуга народа"

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Министр культуры Александр Ткаченко

В первую очередь он поздравил "суперкрутую супругу и "современную и талантливую дочь", а также не забыл и о сотрудницах своего ведомства.

"Какие бы смыслы ни вкладывали в празднование или отмечание этого дня, для меня он, в первую очередь, о равенстве и уважении. О достойной оплате труда для женщин и одинаковых условиях и возможностях независимо от пола… Благодаря женщинам мы, мужчины, настойчиво идем к цели и не расслабляемся. Очень ценно, что вы рядом с нами, а мы – с вами".

Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук

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По его словам, с женским образом с древних времен ассоциировались представления о богине плодородия, хранительнице домашнего очага и защитнице. Нет больше такого языка в мире, где так поэтично говорят о женщине. Она всегда в ореоле святости – женщина-хранительница, женщина-мать.

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"На стене купола Софийского собора знаменитая икона-мозаика Богородицы XI века, которую называют Орантой. Существует древнее поверье, что она оберегает нас: пока эта икона будет оставаться неразрушенной, до тех пор и будет существовать Киев. В каждой женщине живет хранительница и каждая стремится быть счастливой и дарить счастье другим".

Министр образования Сергей Шкарлет

"Низкий вам поклон и искренняя благодарность за вашу мудрость, самоотверженность и настоящую любовь к жизни. Пусть весна цветет в ваших душах, дает надежду и веру в прекрасное будущее. Будьте единственными и неповторимыми".

Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

"Это первый праздник весны, наполненный красотой, теплом и вдохновением. Так же и наши женщины – матери, жены, сестры, дочери, подруги, коллеги – наполняют жизнь обаянием, дарят веру, надежду, любовь. Спасибо украинкам за мудрость, доброту сердца, нежную заботу и неиссякаемую щедрость".

Министр здравоохранения Максим Степанов

Согласился с Зеленским, что женщины защищают нас на фронте, самоотверженно спасают жизни в операционных, воспитывают из нас людей в школах и отдают все тепло и любовь дома.

"Они могут все и каждый день это доказывают. Нужно уважать женщин, способствовать реализации их стремлений, достойно относиться. С праздником, дорогие женщины".

Пятый президент Петр Порошенко

"Современная женщина – это не только мать и хранительница, а и спасительница и защитница. Современная женщина – законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается в снисхождении и превосходстве, а всегда стоит уважения и восхищения. Современная женщина – это как о разуме, так и о стойкости и силе".

Тем временем в Украине праздник в самом разгаре. Заходите по ссылке и узнайте, как небанально поздравить с 8 Марта.

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