"Заради вас хочеться жити": як політики привітали українок з 8 Березня

Жінки нарівні з чоловіками захищають нас і на фронті, і рятують життя в лікарнях

Сьогодні відзначаємо Міжнародний жіночий день 8 Березня. Українські політики і чиновники привітали українок зі святом.

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Президент Володимир Зеленський

Глава держави у своєму привітаннізазначив, що сучасні дівчата і жінки вже далеко не слабка стать, оскільки захищають Україну на фронті, борються з COVID-19, керують літаками та потягами, служать в поліції.

"Ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими... Без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості".

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль небагатослівний

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко

"Заради вас хочеться жити, працювати, творити. Ми дуже поважаємо і цінуємо вас. Зі святом, наші найдорожчі".

Інші депутати "Слуги народу"

Відео: Прес-служба партії "Слуга народу"

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Міністр культури Олександр Ткаченко

Передусім він привітав "суперкруту дружину" і "сучасну і талановиту доньку", а також не забув і про співробітниць свого відомства.

"Які б сенси не вкладали у святкування чи відзначення цього дня, для мене він насамперед про рівність та повагу. Про гідну оплату праці для жінок та однакові умови і можливості незалежно від статі... Завдяки жінкам ми, чоловіки, наполегливо йдемо до мети і не розслабляємося. Дуже цінно, що ви поруч з нами, а ми – з вами".

Віцеспікер Ради Руслан Стефанчук

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За його словами, з жіночим образом з давніх часів асоціювалися уявлення про богиню родючості, берегиню домашнього вогнища і захисницю. Немає більше такої мови у світі, де так поетично говорять про жінку. Вона завжди в ореолі святості – жінка-берегиня, жінка-мати.

"На стіні купола Софійського собору є знаменита ікона-мозаїка Богородиці ХІ ст., яку називають Орантою. Існує стародавнє повір’я, що вона оберігає нас: доки ця ікона залишатиметься незруйнованою, доти й існуватиме Київ. У кожній жінці живе берегиня і кожна прагне бути щасливою і дарувати щастя іншим".

Міністр освіти Сергій Шкарлет

"Низький вам уклін та щира вдячність за вашу мудрість, самовідданість та справжню любов до життя. Нехай весна квітне у ваших душах, дарує надію та віру в прекрасне майбутнє! Будьте єдиними та неповторними".

Глава комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

"Це перше свято весни, сповнене красою, теплом і натхненням. Так само й наші жінки – матері, дружини, сестри, доньки, подруги, колеги – наповнюють життя чарівністю, дарують віру, надію, любов. Спасибі українкам за мудрість, доброту серця, ніжну турботу і невичерпну щедрість".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Він погодився із Зеленським, що жінки захищають нас на фронті, самовіддано рятують життя в операційних, виховують з нас людей у школах і віддають все тепло і любов удома.

"Вони можуть все і кожен день це доводять. Потрібно поважати жінок, сприяти реалізації їх прагнень, гідно ставитися. Зі святом, дорогі жінки".

П'ятий президент Петро Порошенко

"Сучасна жінка – це не тільки мати і берегиня, а й рятівниця і захисниця. Сучасна жінка – законодавиця не тільки в моді, але й у політиці та суспільному житті. Сучасна жінка не потребує поблажливості і переваги, а завжди варта поваги і захоплення. Сучасна жінка – це як про розум, так і про стійкість та силу".

Тим часом в Україні свято в самому розпалі. Заходьте за посиланням і дізнайтеся, як небанально привітати з 8 Березня.

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