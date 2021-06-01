Рада запретила использование пластиковых пакетов – кого оштрафуют?

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен

Рада запретила использование пластиковых пакетов. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Сегодня народные депутаты запретили их обращение.

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Соответствующее решение было принято во время заседания Верховной Рады.

Законопроект №2051-1 поддержали 297 парламентариев. Согласно документу, вводятся такие ограничения:

запрет на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства (толщиной до 50 мкм с 1 января 2022);

запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов;

обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальными стандартами;

стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;

установление ответственности за нарушение норм использования пластиковых пакетов.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

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