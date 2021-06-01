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Рада запретила использование пластиковых пакетов – кого оштрафуют?

1 июня, 11:32

Виталий Семченко Виталий Семченко

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен

Рада запретила использование пластиковых пакетов. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Рада запретила использование пластиковых пакетов. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В Украине начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Сегодня народные депутаты запретили их обращение.

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Соответствующее решение было принято во время заседания Верховной Рады.

Законопроект №2051-1 поддержали 297 парламентариев. Согласно документу, вводятся такие ограничения:

  • запрет на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства (толщиной до 50 мкм с 1 января 2022);
  • запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов;
  • обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальными стандартами;
  • стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;
  • установление ответственности за нарушение норм использования пластиковых пакетов.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

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Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

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Как сообщалось ранее, на территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов.

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