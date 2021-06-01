Рада заборонила використання пластикових пакетів – кого оштрафують?

Поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень

Рада заборонила використання пластикових пакетів. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В Україні почнуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Сьогодні народні депутати заборонили їх обіг.

Реклама

Відповідне рішення було прийняте під час засідання Верховної Ради.

Законопроект №2051-1 підтримали 297 парламентаріїв. Згідно з документом, вводяться такі обмеження:

заборона на поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства (товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022);

заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів;

обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів відповідно до Національних стандартів;

стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів;

встановлення відповідальності за порушення норм використання пластикових пакетів.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 ​​мм, – їх використовують для упаковки сипучих продуктів, м'яса, риби та продуктів з них.

Відповідно до закону, поширення пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.

Реклама

Як повідомлялося раніше, на території Київської та Миколаївської областей поліція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів.