Рада запретила депутатам нанимать своих родственников

Родители и дети нардепов теперь не смогут быть их помощниками

Украинский парламент ограничил право депутатов нанимать своих близких родственников помощниками.

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Согласно информации на сайте Верховной Рады, 17 сентября за соответствующий законопроект №2203 проголосовали 249 нардепов, приняв его за основу и в целом.

В частности, близким лицам запретили становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: местных советов, Верховной Рады и Верховной Рады АР Крым.

Ограничение распространяется на родителей, супругов (и их родителей), детей, братьев и сестер (как родных, так и двоюродных) своих или супругов, племянников и племянниц, родного дядю или тетю, дедушек, бабушек, а также прадедушек и прабабушек, внуков, внучек, правнуков и правнучек, зятьев, невесток, сватов, отчимов, мачех, усыновителей или усыновленных, опекунов или попечителей, а также лица, которые находятся под опекой или попечительством депутата.

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Напомним, в начале июне Комитет избирателей Украины назвал имена 25 нардепов-миллионеров, которые получали компенсацию из госбюджета на оплату съемного жилья.

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А недавно Верховная Рада изменила график работы пленарных заседаний народных избранников, отменив полностью вечерние парламентские заседания.

Также смотрите видеосюжет о начале четвертой парламентской сессии народных депутатов IX созыва:

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