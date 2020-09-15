Депутаты урезали себе рабочий день: как будет работать Рада

Верховная Рада на сегодняшнем заседании изменила график работы пленарных заседаний. Теперь у депутатов не будет вечерних заседаний.

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Так, согласно обновленному плану работы, во вторник, среду и четверг заседания будут проходить с 10:00 до 15:00 (в пятницу с 10:00 до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30. Ранее у депутатов было еще и вечернее заседание с 16:00 до 18:00 – его отменили.

"Разделение дневной работы в пленарном режиме на два (утреннее и вечернее) пленарных заседания не имеет никакого смысла, кроме "неудобства" для высшего законодательного органа иметь два перерыва в работе в то время, как все граждане Украины, которые работают по обычному графику, имеют лишь один перерыв. Ведь на самом деле в действующем графике работы парламента имеются два перерыва, а именно: предусмотренный в Регламенте с 12:00 до 12:30 и "завуалированный" с 14:00 до 16:00. И это на самом деле является еще "советской" традицией работы Верховной Рады", – говорится в пояснительной записке.

Понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводится для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости – проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (групп).

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В "пленарную" пятницу остается Час вопросов к правительству с 10:00 до 11:00 и перерыв с 12:00 до 12:30. Время до 14:00 планируется использовать для законопроектной работы, а с 14:00 до 16:00 отвести для объявлений запросов, принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы, а также для выступлений народных депутатов по различным вопросам.

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Как сообщали новости "Сегодня", в парламенте выступала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая среди прочего прояснила ситуацию с нардепом Александром Юрченко, которого заподозрили во взяточничестве.

Видео: Верховная Рада

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