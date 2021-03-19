Рада сняла ответственность с производителей вакцин за "побочки"

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. За закон проголосовали 236 народных депутатов.

Что предполагает закон

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Производители вакцин освобождаются от ответственности за последствия применения препаратов от COVID-19, зарегистрированных для экстренного применения.

Также освобождаются от ответственности медицинские работники за последствия, если применение вакцины или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

В свою очередь государство обязуется выплатить компенсацию в случае появления каких-либо осложнений.

Чем еще важен этот закон

Внеся этим изменения в законодательство о государственной регистрации вакцин, Украина таким образом соглашается с условиями механизма COVAX.

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"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые на сегодняшний день применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин", – отмечают авторы документа.

В то же время в Кабинете министров отмечают, что принятие этого закона позволит государству получить новую партию доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – учасницах программы COVAX.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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