Рада зняла відповідальність з виробників вакцин за "побочки"

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5247, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за наслідки щеплень. За закон проголосували 236 народних депутатів.

Що передбачає закон

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Виробники вакцин звільняються від відповідальності за наслідки застосування препаратів від COVID-19, зареєстрованих для екстреного застосування.

Також звільняються від відповідальності медичні працівники за наслідки, якщо застосування вакцини або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

У свою чергу, держава зобов'язується виплатити компенсацію в разі появи будь-яких ускладнень.

Чим ще важливий цей закон

Внісши цим зміни в законодавство про державну реєстрацію вакцин, Україна таким чином погоджується з умовами механізму COVAX.

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"З урахуванням обставин, при яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, які на сьогоднішній день застосовуються в рамках дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, які можуть виникнути в результаті застосування цих вакцин", – зазначають автори документа.

У той же час в Кабінеті міністрів відзначають, що прийняття цього закону дозволить державі отримати нову партію доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяну вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу – учасниць програми COVAX.

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