Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости политики

Большой Герб Украины: Рада приняла важное решение

25 августа, 13:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Реклама

Соответствующий проект постановления №3994 на внеочередном заседании парламента поддержали 279 народных депутатов.

Согласно проекту постановления, парламент поручил правительству до 1 октября создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины, а до 1 декабря должен быть определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

Читайте также: В Киеве студенты и школьники выстроились в живой герб Украины

В тренде
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
Реклама

Напомним, большой Герб Украины разрабатывают с 1996 года, но Верховная Рада не утвердила ни один из эскизов.

В настоящее время утвержден лишь малый Герб страны (трезубец).

Согласно ст. 20 Конституции Украины главным элементом большого Государственного Герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины). Большой Государственный Герб устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и Герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады.

Смотрите видео, как нацгвардейцы образовали герб Украины:

Видео: Видео: НГУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада Кабинет министров герб украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил РоссиюПолитика
Россия еще в 1991 году
Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину: Кравчук рассказал о разговоре с ЕльцинымПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
"Это нереально": Кравчук забраковал планы Путина по возрождению империиПолитика
Поздравил ли Путин Украину с независимостью: в Кремле дали ответ
Поздравил ли Путин Украину с независимостью: в Кремле дали ответПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять