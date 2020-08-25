Большой Герб Украины: Рада приняла важное решение

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

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Соответствующий проект постановления №3994 на внеочередном заседании парламента поддержали 279 народных депутатов.

Согласно проекту постановления, парламент поручил правительству до 1 октября создать оргкомитет, разработать и утвердить соответствующие положения конкурса, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.

До 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины, а до 1 декабря должен быть определен победитель и поданы на рассмотрение парламента предложения по итогам конкурса.

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Напомним, большой Герб Украины разрабатывают с 1996 года, но Верховная Рада не утвердила ни один из эскизов.

В настоящее время утвержден лишь малый Герб страны (трезубец).

Согласно ст. 20 Конституции Украины главным элементом большого Государственного Герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины). Большой Государственный Герб устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и Герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады.

Смотрите видео, как нацгвардейцы образовали герб Украины:

Видео: Видео: НГУ

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