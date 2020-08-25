Верховная Рада проводит внеочередное заседание: онлайн-трансляция

Депутаты будут рассматривать вопрос о повышении минимальной зарплаты в стране

Верховная Рада во вторник, 25 августа, проводит внеочередное пленарное заседание. Согласно повестке дня, начало работы – в 11:00.

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Народные депутаты рассмотрят следующие вопросы:

законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3963) относительно повышения минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн ;

; законопроект о внесении изменений в статью 6 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины (№3994);

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В тренде Верховная Рада собирается на внеочередное заседание: что будут рассматривать

законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором (№0063);

законопроект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0055);

законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0056).

Напомним, ранее народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оценил вероятность досрочных выборов в Раду.

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Как известно, Верховная Рада ушла на каникулы. Как и где будут отдыхать депутаты, смотрите в сюжете:

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