Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости политики

Верховная Рада проводит внеочередное заседание: онлайн-трансляция

25 августа, 11:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Депутаты будут рассматривать вопрос о повышении минимальной зарплаты в стране

Верховная Рада во вторник, 25 августа, проводит внеочередное пленарное заседание. Согласно повестке дня, начало работы – в 11:00.

Реклама

Народные депутаты рассмотрят следующие вопросы:

Читайте также: Рада может не признать выборы в Беларуси: зарегистрирован проект постановления

В тренде
Верховная Рада собирается на внеочередное заседание: что будут рассматривать
  • законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором (№0063);
  • законопроект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0055);
  • законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0056).

Напомним, ранее народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оценил вероятность досрочных выборов в Раду.

Реклама

Как известно, Верховная Рада ушла на каникулы. Как и где будут отдыхать депутаты, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада заседание парламент онлайн

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил РоссиюПолитика
Россия еще в 1991 году
Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину: Кравчук рассказал о разговоре с ЕльцинымПолитика
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
"Это нереально": Кравчук забраковал планы Путина по возрождению империиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять