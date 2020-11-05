Рада перенесла рассмотрение законопроекта о возвращении е-декларирования

Теперь для восстановления е-декларирования появился еще один законопроект

Законопроект № 4304 о возвращении е-декларирования, которым хотят возобновить действие некоторых положений закона о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса, решили рассмотреть на следующей пленарной неделе. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Верховной Рады.

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Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что накануне почти все фракции договорились рассмотреть данный законопроект сегодня, но "по непонятным причинам" нардеп Александр Дубинский внес альтернативный документ №4304-1.

"Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет заключения комитета... Я думаю, что мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе. С другим пакетом законопроектов, которые также важны для Верховной Рады, для урегулирования этого кризиса (с антикоррупционным законодательством, часть которого отменил Конституционный Суд. – Ред.)", – заявил он.

В результате Рада поддержала сокращение наполовину сроков подготовки к первому чтению законопроектов № 4304 и № 4304-1 и перенесла их на следующую пленарную неделю.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. У Национального агентства по предотвращению коррупции забрали функции проверки чиновников. Однако депутаты намерены восстановить ответственность за недостоверное е-декларирование.

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