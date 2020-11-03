Комитет ВР поддержал законопроект о восстановлении е-декларирования

В комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержали проект закона о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автором документа является спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Такое решение приняли чиновники во время заседания.

Так, члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

Отмечается, что поддержали такое решение шесть членов комитета, четверо – воздержались, а двое были против.

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада на этой неделе намерена вернуть наказание за недостоверное декларирование для чиновников, которое было отменено решением Конституционного суда.

Также сообщалось, что 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда .

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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