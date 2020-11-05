Работа КСУ под угрозой: четверо судей отказались ходить на заседания – СМИ

Вокруг Конституционного суда продолжаются скандалы. Стало известно, что четверо судей отказались ходить на заседания из-за резонанса, связанного с последними событиями вокруг КСУ.

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Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о заместителе главы КСУ Сергее Головатом, судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике и Василии Лемаке. Ранее эти судьи голосовали против отмены части антикоррупционного законодательства относительно е-декларирования.

К такому решению эти судьи пришли сегодня. Во время пленарного заседания КСУ, где рассматривали конституционность земельной реформы, они сообщили, что решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.

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Судьи сочли невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

После этого президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. 3 ноября большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. А 4 ноября в КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей.

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