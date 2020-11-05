Работа КСУ под угрозой: четверо судей отказались ходить на заседания – СМИ

Вокруг Конституционного суда продолжаются скандалы. Стало известно, что четверо судей отказались ходить на заседания из-за резонанса, связанного с последними событиями вокруг КСУ.
Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на информированный источник.
Речь идет о заместителе главы КСУ Сергее Головатом, судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике и Василии Лемаке. Ранее эти судьи голосовали против отмены части антикоррупционного законодательства относительно е-декларирования.
К такому решению эти судьи пришли сегодня. Во время пленарного заседания КСУ, где рассматривали конституционность земельной реформы, они сообщили, что решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикациями в СМИ проектов его решений. Они считают недопустимым публикацию проектов решений.
Судьи сочли невозможным рассмотрение конкретных конституционных производств.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.
После этого президент Владимир Зеленский призывал судей добровольно уйти в отставку, что помогло бы в разрешении конституционного кризиса. 3 ноября большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. А 4 ноября в КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей.
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