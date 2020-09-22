Путин в ООН вспоминал Вторую мировую и хвастал вакциной от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин в записи выступил перед юбилейной 75-й Генассамблеей ООН, которая в этом году проходит в новом формате из-за коронакризиса. Российский лидер уже традиционно вспоминал Вторую мировую войну и победу над нацизмом, цинично заявил о праве народов самим определять свою судьбу и пообещал, что РФ будет помогать "урегулировать" региональные кризисы и конфликты, сообщает сайт Кремля.

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"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права", – заявил президент РФ.

Он напомнил, что в Уставе ООН говорится про "равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров".

При этом Путин умолчал, что Россия активно вмешивается во внутренние дела соседних стран, чтобы удержать их в своей политической орбите.

Значительную часть своего выступления Путин посвятил борьбе с коронавирусом и прогнозируемо похвастался "изобретением" первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник-V" (которую в Германии назвали рискованным экспериментом на людях) и предложил заинтересовавшимся странам сотрудничество в ее производстве.

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Затем он вновь намекнул, что Россия продолжит вмешивать в дела республик бывшего СССР – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – назвав это "политико-дипломатическим урегулированием региональных кризисов и конфликтов, обеспечением стратегической стабильности".

Путин также призвал к "сдержанности в развертывании новых ракетных систем", умолчав о том, что именно Россия насыщает свои рубежи новыми ракетами.

Напомним, что выступивший на ГА ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война в Украине — это война в Европе, и она является не просто посягательством на суверенитет независимого государства, а "напоминает попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире".

Видео: president.gov.ua

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