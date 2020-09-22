Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости политики

Путин в ООН вспоминал Вторую мировую и хвастал вакциной от COVID-19

22 сентября, 20:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Хозяин Кремля намекнул, что Россия продолжит вмешиваться в дела соседних государств

Президент РФ Владимир Путин в записи выступил перед юбилейной 75-й Генассамблеей ООН, которая в этом году проходит в новом формате из-за коронакризиса. Российский лидер уже традиционно вспоминал Вторую мировую войну и победу над нацизмом, цинично заявил о праве народов самим определять свою судьбу и пообещал, что РФ будет помогать "урегулировать" региональные кризисы и конфликты, сообщает сайт Кремля.

Реклама

"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права", – заявил президент РФ.

Он напомнил, что в Уставе ООН говорится про "равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров".

При этом Путин умолчал, что Россия активно вмешивается во внутренние дела соседних стран, чтобы удержать их в своей политической орбите.

Значительную часть своего выступления Путин посвятил борьбе с коронавирусом и прогнозируемо похвастался "изобретением" первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник-V" (которую в Германии назвали рискованным экспериментом на людях) и предложил заинтересовавшимся странам сотрудничество в ее производстве.

В тренде
Очередной депутат подхватил коронавирус: в Раде назвали имя
Реклама

Затем он вновь намекнул, что Россия продолжит вмешивать в дела республик бывшего СССР – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – назвав это "политико-дипломатическим урегулированием региональных кризисов и конфликтов, обеспечением стратегической стабильности".

Путин также призвал к "сдержанности в развертывании новых ракетных систем", умолчав о том, что именно Россия насыщает свои рубежи новыми ракетами.

Напомним, что выступивший на ГА ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война в Украине — это война в Европе, и она является не просто посягательством на суверенитет независимого государства, а "напоминает попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире".

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина вмешательство коронавирус Владимир Путин ГА ООН

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петицию
От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петициюПолитика
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавирусаПолитика
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса без насилия – Резников
Украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса без насилия – РезниковДонбасс
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрылиПолитика
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять