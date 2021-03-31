Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів

Лідери Франції, Німеччини і Росії провели переговори у форматі відеоконференції. Учасники "Нормандської четвірки" обговорювали серед іншого і ситуацію на Донбасі, ось тільки без українського президента Володимира Зеленського. "Сьогодні" підбили підсумки "ненормандської" розмови про Україну.
Путін цинічно звинувачує Україну
У Кремлі продовжили гнути свою лінію – виконання Мінських домовленостей суворо за пунктами, як прописано в документі (спочатку вибори під дулами автоматів, а потім вихід РФ з Донбасу – такий варіант не влаштовує Київ). Крім того, російський президент Володимир Путін наполягає на прямих переговорах Києва з бойовиками, а РФ намагається виставити не учасником конфлікту, а посередником.
/ Фото: AFP
А після недавнього зухвалого вбивства бойовиками українських військових на Донбасі господар Кремля цинічно звинуватив Україну в ескалації ситуації на фронті – нібито це Київ відмовляється від перемир'я.
Франція і Німеччина вимагають від Росії припинити стріляти
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном закликали Путіна до проведення переговорів у "нормандському форматі" щодо реалізації Мінських домовленостей. Відзначимо, що раніше в Москві неодноразово заявляли, що нині нібито немає передумов для "нормандії".
/ Фото: AFP
Зі свого боку у Макрона уточнили, що під час переговорів було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі й вироблення шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських домовленостей.
А чому переговори про Україну були без України?
Відомий український політолог Володимир Фесенко вважає, що організація тільки тристоронніх переговорів, без України, – це ще одна провокація Кремля, націлена і на руйнування "нормандського формату", і на те, щоб примусити Україну до прямих переговорів з бойовиками, витіснивши Київ з міжнародних форматів переговорів щодо Донбасу.
"Офіційний Київ повинен дуже жорстко відреагувати на такого роду провокацію. (...) Повинні бути прямі контакти нашого міністра закордонних справ з колегами у Парижі й Берліні з різко критичною оцінкою московських "ініціатив" та принциповою позицією щодо неприпустимості переговорів про Україну без участі України. Такі самі сигнали мають бути і з боку Офісу президента", – написав він у Facebook.
Обговорювали не тільки Донбас
Відзначимо, що на переговорах Путін, Меркель і Макрон, крім України, обговорювали перспективи реєстрації російської вакцини від ковіду і її постачання в країни ЄС. Стосовно ситуації в Білорусі Німеччина і Франція виступили за діалог і нові чесні вибори.
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