"Продолжаем восстанавливать справедливость": Зеленский отреагировал на новые санкции СНБО

СНБО применила санкции против 19 компаний, связанных с пользованием и добычей недр Украины.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересы государства и народа Украины", – написал Зеленский.

По его словам, персональные санкции применены до 27 человек, среди которых Николай Азаров, Сергей Аксенов, Константин Затулин, Вадим Колесниченко, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник, Виктор Янукович и другие.

"Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами – логично. И странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали, начиная с 2014 года", – отметил президент.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции по поводу 27 физлиц были введены за измену Украине – часть из них после революции достоинства сбежала в Россию, а часть живет в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украины части Донбасса. Председатель СНБО подчеркнул, что украинские граждане из этого списка, "преимущественно 99%", изменили гражданство на РФ.

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