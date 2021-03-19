"Продовжуємо відновлювати справедливість": Зеленський відреагував на нові санкції РНБО

РНБО застосувала санкції проти 19 компаній, пов’язаних із користуванням і видобутком надр України.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу України", – написав Зеленський.

За його словами, персональні санкції застосовано до 27 осіб, серед яких – Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Костянтин Затулін, Вадим Колесніченко, Сергій Курченко, Сергій Кусюк, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Наталя Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Віктор Янукович та інші.

"Ми очікуємо та підтримуємо запровадження санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами – логічно. І дивно. Логічно, що й Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року", – зазначив президент.

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За словами секретара РНБО Олексія Данілова, санкції стосовно 27 фізосіббули введені за зраду України – частина з них після Революції гідності втекла до Росії, а частина живе в окупованому Криму і на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Голова РНБО підкреслив, що українські громадяни з цього списку, "переважно 99%", змінили громадянство на РФ.

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