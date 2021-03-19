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"Продовжуємо відновлювати справедливість": Зеленський відреагував на нові санкції РНБО

19 березня, 21:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Персональні санкції застосовано до 27 осіб

РНБО застосувала санкції проти 19 компаній, пов’язаних із користуванням і видобутком надр України.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу України", – написав Зеленський.

За його словами, персональні санкції застосовано до 27 осіб, серед яких – Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Костянтин Затулін, Вадим Колесніченко, Сергій Курченко, Сергій Кусюк, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Наталя Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Віктор Янукович та інші.

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"Ми очікуємо та підтримуємо запровадження санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами – логічно. І дивно. Логічно, що й Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року", – зазначив президент.

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За словами секретара РНБО Олексія Данілова, санкції стосовно 27 фізосіббули введені за зраду України – частина з них після Революції гідності втекла до Росії, а частина живе в окупованому Криму і на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Голова РНБО підкреслив, що українські громадяни з цього списку, "переважно 99%", змінили громадянство на РФ.

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РНБО санкції Володимир Зеленський
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