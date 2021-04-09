Пригрозил увольнением: Шмыгаль резко ответил Кличко из-за локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль резко отреагировал на предложение мэра Виталия Кличко вести локдаун на всей территории Украины. По его словам, столичным властям следует заняться противодействием коронавирусу, а не самопиаром.

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Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в большинстве регионов мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что сегодня Ивано-Франковская область должна выйти из зоны усиленного карантина. Это премьер назвал доказательством того, что адаптивный карантин работает, а полный локдаун на территории всей страны не нужен.

Глава правительства добавил, что Киев также сможет выйти из красной зоны, если соблюдение противоэпидемических мероприятий будут эффективно контролировать – "именно на этом должны сосредоточиться городские власти".

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"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель – не политический пиар. У Киева больше всего ресурсов и возможностей, чтобы противодействовать распространению инфекции и защищать людей эффективно", – отметил премьер.

По словам Шмыгаля, если для противодействия COVID-19 Кличко не хватает полномочий, он может обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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