Пригрозив звільненням: Шмигаль різко відповів Кличку через локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль різко відреагував на пропозицію мера Віталія Кличка вести локдаун на всій території України. За його словами, столичній владі слід зайнятися протидією коронавірусу, а не самопіаром.

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Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в більшості регіонів ми маємо загрозливу ситуацію з поширенням COVID-19. У більшості, але не у всіх. І від того, як кожна окрема область або місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні", – заявив він.

Шмигаль зазначив, що сьогодні Івано-Франківська область має вийти із зони посиленого карантину. Це прем'єр назвав доказом того, що адаптивний карантин працює, а повний локдаун на території всієї країни не потрібен.

Глава уряду додав, що Київ також зможе вийти з "червоної зони", якщо дотримання протиепідемічних заходів будуть ефективно контролювати – "саме на цьому повинна зосередитися міська влада".

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"Уряд завжди прислухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета – не політичний піар. У Києва найбільше ресурсів і можливостей, щоб протидіяти поширенню інфекції і захищати людей ефективно", – зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, якщо для протидії COVID-19 Кличку не вистачає повноважень, він може звернутися до президента з пропозицією про призначення нового голови КМДА.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів червоної зони. Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено– читайте в матеріалі "Сьогодні".

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