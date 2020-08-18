Президент Евросовета назвал Путину условие для урегулирования ситуации в Беларуси

Пока ЕС угрожает Беларуси санкциями, президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили белорусский кризис.

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"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может разрешить кризис в Беларуси", – написал Шарль Мишель в Twitter.

В свою очередь в Кремле сообщили, что во время телефонного разговора с президентом Евросовета Путин выразил озабоченность попытками ряда государств оказать давление на руководство Беларуси и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий.

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Напомним, сегодня уже Меркель и Макрон срочно созвонились с Путиным из-за ситуации в Беларуси. Канцлер Германии и президент Франции призвали прекратить насилие, а Путин попросил европейцев не вмешиваться в белорусские "разборки".

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Тем временем Евросоюз составляет черный список окружения Лукашенко. Отмечается, что санкции будут приняты "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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