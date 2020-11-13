"Позорное подвякивание": Лукашенко опять нахамил Украине и угрожает санкциями

Непризнанный Украиной президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает запретить импорт украинских товаров в случае введения Киевом санкций.

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Об этом, как пишет ТАСС, он заявил на встрече с журналистами 13 ноября.

Таким образом Лукашенко отреагировал на готовность украинских властей поддержать персональные санкции, которые против его режима уже ввел Евросоюз.

"Все эти виляния вашего президента [Владимира – ред.] Зеленского — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом", – считает Лукашенко.

Он назвал такую позицию "недостойной" и пригрозил ответом

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"Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", – добавил он.

Стоит отметить, что в последнее время Лукашенко уже высказывался по-хамски в адрес Украины, но до угроз пока не доходило. Например, он неоднократно заявлял, что украинские военные "сдали Крым России без крови", забыв о гибели прапорщика Сергея Кокурина, майора Станислава Карачевского и ранении топографа Валентина Федуна.

Как мы уже писали, Украина не признала августовские выборы президента, на которых якобы победил Лукашенко, и осудила Минск за репрессии в отношении оппозиционеров и протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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