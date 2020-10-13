Украина готова ввести санкции против Беларуси

Украина присоединится к санкциям против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
Однако Кулеба не стал исключать , кто Киев может ввести санкции и против Александра Лукашенко.
По его словам, Украина будет действовать следующим образом: "сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним".
Как известно, в понедельник Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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