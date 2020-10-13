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  1. Новости политики

Украина готова ввести санкции против Беларуси

13 октября, 12:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев поддерживает решения Брюсселя

Украина присоединится к санкциям против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Однако Кулеба не стал исключать , кто Киев может ввести санкции и против Александра Лукашенко.

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По его словам, Украина будет действовать следующим образом: "сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним".

Как известно, в понедельник Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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